Глава Узбекистана отправился на саммит ШОС в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Казахстан.

Целью визита является участие в открывшемся сегодня в Астане саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

По прибытии в столицу Казахстана глава Узбекистана провел ряд встреч с зарубежными коллегами, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ШОС.

В частности, Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, а также премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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