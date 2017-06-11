Глава Узбекистана вернулся из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня во Дворце независимости в столице Казахстана было проведено заседание глав государств-членов ШОС, в котором приняли участие Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Встреча на высшем уровне прошла в узком и расширенном составе и была посвящена вопросам совершенствования деятельности ШОС и ее структур, углубления политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами-членами Организации, выработки совместной стратегии по обеспечению региональной безопасности и противостояния угрозам современности, развития сети транзитно-транспортных коридоров, банковско-финансовых механизмов, а также в ходе саммита в члены Шанхайской организации сотрудничества были официально приняты Индия и Пакистан.

Кроме того, в рамках пребывания в Астане глава Узбекистана принял участие в церемонии официального открытия Международной специализированной выставки ЭКСПО - 2017.

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