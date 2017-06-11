Глава ООН нанес визит в Узбекистан

Глава ООН нанес визит в Узбекистан11.06.2017 11:01
ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня в рамках поездки по странам Центральной Азии в Узбекистан прибыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
В рамках пребывания в стране глава ООН провел в Самарканде встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой состоялось обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в области укрепления региональной безопасности, а также в контексте выполнения Целей устойчивого развития.
Кроме того, генсек ООН посетил районы высохшего Аральского моря и осмотрел кладбище кораблей в Нукусе, пообщался со старейшинами Приаралья.
Из Узбекистана Антониу Гутерриш отправился в Кыргызстан, где посетил затем посетит Таджикистан и Туркменистан.
УЗИНФОРМ