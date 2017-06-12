Курсы валют в Узбекистане на/c 12 июня

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 12 июня 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,936.76 (702) 1 сингапурский доллар 2,821.45 (124) 1 канадский доллаp 2,902.65 (752) 1 шведская крона 448.19 (156) 1 юань ренминби 574.26 (756) 1 швейцарский франк 4,029.73 (208) 1 датская кpона 588.19 (784) 1 диpхам ОАЭ 1,062.79 (352) 1 исландская кpона 39.61 (818) 1 египетский фунт 217.45 (392) 10 японских иен 354.00 (826) 1 фунт стеpлингов 4,979.70 (410) 10 южнокорейских вон 34.70 (840) 1 доллаp США 3,903.19 (414) 1 кувейтский динар 12,883.96 (949) 1 новая турецкая лира 1,103.69 (422) 100 ливанских фунтов 259.23 (960) 1 СДР 5,394.72 (458) 1 малайзийский ринггит 915.49 (978) 1 евро 4,393.66 (578) 1 норвежская крона 460.32 (980) 1 гривна 149.41 (643) 1 российский рубль 68.47 (985) 1 польский злотый 1,044.70

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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