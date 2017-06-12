Курсы валют в Узбекистане на/c 12 июня

Курсы валют в Узбекистане на/c 12 июня12.06.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 12 июня 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|2,936.76
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|2,821.45
|(124)
|1 канадский доллаp
|2,902.65
|(752)
|1 шведская крона
|448.19
|(156)
|1 юань ренминби
|574.26
|(756)
|1 швейцарский франк
|4,029.73
|(208)
|1 датская кpона
|588.19
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|1,062.79
|(352)
|1 исландская кpона
|39.61
|(818)
|1 египетский фунт
|217.45
|(392)
|10 японских иен
|354.00
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|4,979.70
|(410)
|10 южнокорейских вон
|34.70
|(840)
|1 доллаp США
|3,903.19
|(414)
|1 кувейтский динар
|12,883.96
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1,103.69
|(422)
|100 ливанских фунтов
|259.23
|(960)
|1 СДР
|5,394.72
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|915.49
|(978)
|1 евро
|4,393.66
|(578)
|1 норвежская крона
|460.32
|(980)
|1 гривна
|149.41
|(643)
|1 российский рубль
|68.47
|(985)
|1 польский злотый
|1,044.70
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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