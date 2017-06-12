МИД Узбекистана посетила делегация Польши

ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Республики Польша во главе с уполномоченной Правительства по вопросам поляков за рубежом, сенатором Анной Марией Андерс.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества и участия польской делегации в мероприятиях памяти захороненных на территории Узбекистана солдат польской армии генерала В.Андерса.

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