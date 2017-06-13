



Глава государства провел видеоселекторное совещание



ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по видеоселекторной связи с участием ряда членов правительства и ответственных руководителей, глав администраций регионов и столицы, представителей общественных и деловых кругов. На повестку дня мероприятия было вынесено обсуждение хода реализации принятых в стране государственных программ и проводимых преобразований по совершенствованию различных сфер государственной жизни, социально-экономических показателей развития национальной экономики, были освещены недостаки и упущения в деятельности ряда отраслей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи