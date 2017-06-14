



Глава МИД Узбекистана вернулся из Ашхабада



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в заседании "Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН" по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии, которое прошло под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



Встреча была посвящена обсуждению практических аспектов реализации Совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии в рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES /60/288) по обеспечению региональной безопасности и борьбе с терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия, трансграничной преступностью и другими угрозами современности.



В рамках пребывания в Ашхабаде глава МИД Узбекистана провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, с которым обсудил ход реализации существующих межгосударственных договоренностей и актуальные вопросы сотрудничества на международной арене. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи