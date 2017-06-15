Посол Швеции прибыла в Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня МИД Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция (с резиденцией в Стокгольме) Ингрид Терсман.

Визит посла в Ташкент предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Европейского Союза и международными организациями, в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, углубления межпарламентского взаимодействия.

Предыдущий визит в Ташкент главы шведской дипмиссии состоялся в конце августа минувшего года, после ее назначения на пост.

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