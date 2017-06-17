



Новый посол Ирландии прибыл в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирландия (с резиденцией в Москве, Россия) Эдриан Макдэйд вручил копии своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Эдриан Макдэйд сменит в должности Оуэна Финбара О’Лири, который пребывал на посту с февраля 2015 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи