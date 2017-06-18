



Президент Узбекистана направил соболезнования руководству ФРГ



ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с выражением соболезнований по случаю кончины бывшего Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Гельмута Коля, ушедшего из жизни в возрасте 87 лет. В своем послании глава государства передал родным и близким Г.Коля, всему немецкому народу слова искреннего сочувствия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи