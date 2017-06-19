Курсы валют в Узбекистане на/c 19 июня

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 19 июня 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,994.18 (702) 1 сингапурский доллар 2,846.63 (124) 1 канадский доллаp 2,974.14 (752) 1 шведская крона 451.67 (156) 1 юань ренминби 577.14 (756) 1 швейцарский франк 4,038.33 (208) 1 датская кpона 591.96 (784) 1 диpхам ОАЭ 1,070.25 (352) 1 исландская кpона 39.00 (818) 1 египетский фунт 216.70 (392) 10 японских иен 354.04 (826) 1 фунт стеpлингов 5,020.96 (410) 10 южнокорейских вон 34.80 (840) 1 доллаp США 3,930.91 (414) 1 кувейтский динар 12,956.21 (949) 1 новая турецкая лира 1,124.11 (422) 100 ливанских фунтов 261.09 (960) 1 СДР 5,428.12 (458) 1 малайзийский ринггит 921.24 (978) 1 евро 4,396.02 (578) 1 норвежская крона 465.56 (980) 1 гривна 151.06 (643) 1 российский рубль 68.08 (985) 1 польский злотый 1,046.99

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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