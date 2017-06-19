



Япония упростила визовый порядок для узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Посольство Японии в Узбекистане уведомило внешнеполитическое ведомство Узбекистана об упрощении порядка подачи заявлений на получение краткосрочной визы (срок пребывания не более 90 дней) в Японию для узбекских граждан, владельцев общегражданских паспортов.



По информации МИД Узбекистана, упрощения включают в себя:



1) расширение сфер посещений, связанных с деловыми целями, деятелям культуры и интеллектуального труда. При повторном посещении Японии по данной визе гражданин может использовать ее в туристических целях, а также в целях посещения родственников или знакомых;



2) увеличение с 3 до 5 лет срока действия многократной краткосрочной визы для сотрудников: государственных предприятий;

компаний, финансируемых предприятиями, зарегистрированными на фондовых рынках Японии;

а также заявителей, посещавших Японеию ранее; 3) отмену системы гарантирования при подаче заявлений на получение однократной краткосрочной визы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи