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В Узбекистане усиливают меры по защите бизнеса
20.06.2017 10:55

ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. 19 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности".

Документ гласит:

"Отметить, что в результате проводимых реформ за годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная база, обеспечивающая надежную защиту прав и законных интересов частных собственников, внедряются современные интерактивные формы бесконтактного оказания государственных услуг, налажен системный диалог делового сообщества с государством, созданы надежные правовые гарантии для ускоренного развития малого предпринимательства как важнейшего фактора формирования среднего класса, устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и роста доходов населения.

Вместе с тем на данном этапе развития требуется коренной пересмотр сложившихся подходов к вопросам поддержки развития бизнеса, создания принципиально новой системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Необходимо создать эффективную систему действенных механизмов координации устойчивого функционирования и дальнейшего развития рыночной инфраструктуры, которая способствовала бы более активному вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и началу собственного бизнеса, а также решению в оперативном порядке проблем, возникающих перед субъектами предпринимательства на всех этапах их деятельности, без излишних волокиты и бюрократизма.

В этой связи требуется кардинальное совершенствование задач, направлений деятельности и полномочий Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, являющейся негосударственной некоммерческой организацией и объединяющей субъектов предпринимательства, независимо от их статуса, профиля и масштабов деятельности, форм собственности.

В целях реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, обеспечения эффективного диалога и действенных механизмов здорового партнерства между государством и бизнес-сообществом, усиления гарантий защиты прав и законных интересов субъектов частной собственности и предпринимательства, внедрения постоянного канала обмена с ними актуальной информацией по вопросам совершенствования бизнес-среды, прежде всего в областях, городах и районах, достижения практической результативности реализуемых мер по поддержке предпринимательской деятельности, оказания всестороннего содействия населению в организации и ведении собственного бизнеса, а также обеспечения предоставления субъектам предпринимательства качественных государственных услуг:

1. Принять предложения Торгово-промышленной палаты, Министерства экономики, Министерства занятости и трудовых отношений, Министерства юстиции Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, а также предпринимательских структур о кардинальном реформировании системы Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, определив основными задачами и направлениями ее деятельности:

а) в сфере защиты прав субъектов предпринимательства – создание эффективной системы поддержки субъектов предпринимательства, особенно в период становления их деятельности, усиление гарантий надежной защиты их прав и законных интересов, всемерное содействие в ускоренном развитии, обеспечении приоритетной роли, а также неприкосновенности частной собственности и предпринимательства, широком вовлечении населения в предпринимательскую деятельность в районах и городах Республики, в том числе путем:

  • проведения анализа состояния соблюдения уполномоченными органами прав и законных интересов субъектов предпринимательства, с представлением на системной основе его результатов в Аппарат Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан и другие уполномоченные органы;
  • внедрения действенного механизма осуществления общественного контроля за исполнением законодательства в сфере предпринимательской деятельности, в первую очередь органами государственной власти на местах, с подготовкой и представлением в Кабинет Министров независимой оценки их деятельности;
  • представления интересов субъектов предпринимательства, подавших иски в отношении руководителей и работников органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах;
  • осуществления мониторинга и участия при проверках деятельности субъектов предпринимательства – членов Палаты;

б) в сфере улучшения деловой среды и инвестиционного климата – дальнейшее совершенствование законодательства в сфере предпринимательской деятельности, широкое привлечение субъектов предпринимательства в процессы разработки мер по дальнейшему улучшению делового климата, организацию общественной экспертизы и усиление общественного контроля за практической реализацией принятых нормативно-правовых актов в сфере предпринимательской деятельности, в том числе за счет:

  • участия в разработке государственных программ по развитию предпринимательской деятельности, формированию благоприятной деловой среды и инвестиционного климата, а также программ комплексного развития территорий;
  • широкого привлечения субъектов предпринимательства в процессы разработки мер по дальнейшему улучшению состояния делового климата, организации с предпринимательскими структурами общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе путем создания экспертных советов по сферам деятельности, таким как промышленность, транспорт, строительство, финансы, информационно-коммуникационные технологии, торговля и услуги, переработка сельскохозяйственной продукции и другие;
  • подготовки предложений по совершенствованию законодательства, направленного на укрепление гарантий прав и законных интересов субъектов предпринимательства, стимулирование их развития;
  • проведения ежеквартального анализа состояния деловой среды, практических результатов реализации норм и требований законодательства на местах в разрезе районов (городов), областей республики с внесением в Аппарат Президента Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и другие уполномоченные органы аналитических материалов и предложений по их улучшению;

в) в сфере содействия предпринимательской деятельности – оказание практической помощи субъектам предпринимательства в организации, ведении и дальнейшем развитии бизнеса, создание условий и предоставление возможности получения всего спектра услуг государственных органов и субъектов рыночной инфраструктуры, оказание консультационной помощи и информационного обеспечения путем:

  • создания и организации деятельности бизнес-инкубаторов для размещения вновь начинающих субъектов предпринимательства, оказания им экспертной, правовой и консультативной поддержки в подготовке бизнес-планов, получении необходимой информации и решении практических вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
  • обеспечения содействия в освоении субъектами предпринимательства практических навыков по организации инвестиционных и производственных процессов, в получении необходимой информации, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности;
  • предоставления правовой и юридической поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении ими предпринимательской деятельности, проведении проверок их деятельности;
  • оказания практической помощи в получении доступа к финансовым и товарно-сырьевым ресурсам, инженерно-коммуникационным сетям, технологическим машинам и оборудованию, производственным объектам, а также земельным участкам;
  • создание на общественных началах с участием членов и партнеров Торгово-промышленной палаты комитетов, деловых и координационных советов;
  • активной поддержки внедрения инновационного предпринимательства, реализации "startup" – проектов, предпринимательских инициатив молодежи, прежде всего выпускников высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, в организации и ведении бизнеса, а также ускоренного развития малого, частного и семейного предпринимательства, различных форм надомного труда и ремесленнической деятельности, способствующих обеспечению ускоренного роста занятости и доходов населения;

г) в сфере взаимодействия с государственными органами – внедрение эффективной системы взаимодействия и новых форм работы, способствующих высокой мобильности и результативности взаимодействия со всеми ветвями государственной власти – законодательной, судебной и исполнительной, а также банковско-финансовыми организациями и другими субъектами рыночной инфраструктуры, в том числе за счет:

  • оказания содействия в эффективной организации взаимодействия субъектов предпринимательства с органами государственного и хозяйственного управления, а также органами государственной власти на местах всех уровней, создания действенного и эффективного механизма взаимодействия по принципу "прямой и обратной связи";
  • приема и обработки обращений субъектов предпринимательства с внесением их в уполномоченные органы для рассмотрения, а также проведения мониторинга и анализа их разрешения;
  • организации деятельности центров содействия предпринимательству в областных центрах, районах и городах, обеспечения их взаимодействия с уполномоченными государственными органами и организациями, а также органами хозяйственного управления, оказывающими государственные услуги;

д) в сфере обучения субъектов предпринимательства и подготовки кадров – кардинальное повышение качества системы подготовки и переподготовки кадров для предпринимательских структур, совершенствование учебных программ по направлениям и специальностям образования с учетом потребностей отраслей экономики, организацию постоянных курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в каждом районе и городе путем:

  • организации взаимодействия с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в рамках деятельности Республиканского центра обучения основам предпринимательской деятельности и его территориальных филиалов, в том числе на базе профессиональных колледжей в свободное от занятий время;
  • налаживания тесного сотрудничества по направлениям деятельности центра с международными финансовыми институтами, иностранными донорами и аналогичными центрами обучения субъектов предпринимательства в зарубежных странах;
  • разработки и проведения учебных курсов для субъектов предпринимательства с организацией их обучения основам ведения бизнеса, разработки бизнес-планов, проектов актов законодательства в области предпринимательской деятельности, менеджмента, финансового управления и другим необходимым дисциплинам;
  • оказания помощи субъектам предпринимательства в подборе и обучении персонала, постоянном повышении его профессиональной квалификации, участия в формировании государственного заказа на подготовку специалистов в средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях, исходя из складывающейся потребности в квалифицированных кадрах в конкретных регионах и сферах предпринимательства;
  • привлечения для организации обучения преподавателей высших образовательных учреждений, профессиональных колледжей, специалистов-практиков, успешных предпринимателей и иностранных специалистов;

е) в сфере внешнеэкономической деятельности и привлечения инвестиций – интеграцию субъектов предпринимательства республики в международное деловое сообщество, обеспечение выхода продукции отечественных организаций на внешние рынки, активное продвижение национальных брендов за рубежом, привлечение отечественных и иностранных инвестиций, а также современных технологий, в том числе посредством:

  • организации и проведения бизнес-форумов, выставок и ярмарок с обеспечением широкого участия в них отечественных субъектов предпринимательства;
  • оказания содействия субъектам предпринимательства в поиске надежных партнеров, новых рынков сбыта и продвижении на внешние рынки произведенной продукции, расширении номенклатуры экспорта и увеличении экспортного потенциала субъектов предпринимательства, а также защиты их прав и интересов;
  • всемерной поддержки субъектов предпринимательства, включая иностранных инвесторов, в рамках реализации проектов по организации современных производств по выпуску востребованной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции в созданных малых промышленных и свободных экономических зонах;
  • обеспечения активного взаимодействия с советниками по торгово-экономическим вопросам дипломатических представительств республики за рубежом, а также представительствами Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в зарубежных странах для реализации указанных задач.

2. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан обеспечить эффективную реализацию определенных стратегических целей и основных задач и направлений ее деятельности, с регулярным рассмотрением результативности принимаемых мер на заседаниях Президиума Торгово-промышленной палаты.

Руководителям органов государственного и хозяйственного управления, а также органов государственной власти на местах обеспечить всемерное содействие Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в реализации основных задач и направлений ее деятельности.

3. Принять предложения учредителей Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, в соответствии с которыми:

  • высшим органом управления является съезд Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, который собирается не реже одного раза в четыре года;
  • руководящим органом палаты между съездами является Президиум Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в составе 25 человек, избираемый делегатами съезда;
  • исполнительным органом палаты является исполнительный комитет Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, который в своей деятельности непосредственно подотчетен Президиуму Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан;
  • председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан избирается на должность делегатами съезда Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по представлению Президента Республики Узбекистан;
  • председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по должности является председателем Президиума Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и руководит работой исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан;
  • первый заместитель и заместители председателя Исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан назначаются Президиумом Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по представлению председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

4. Предоставить Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан право:

  • вносить в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Аппарат Президента Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан, министерства и ведомства предложения по вопросам улучшения делового и инвестиционного климата, а также регулирования деятельности субъектов предпринимательства;
  • образовывать экспертные советы, а также вносить в уполномоченные государственные органы письменные запросы, требующие обязательного ответа, об устранении государственными органами неясностей и разночтений по принятым нормативно-правовым актам;
  • вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан, министерства и ведомства предложения о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу нормативно-правовых актов, препятствующих или ограничивающих развитие предпринимательской деятельности;
  • участвовать в согласовании сроков и количества проверок субъектов предпринимательства, утверждаемых Республиканским советом по координации деятельности контролирующих органов, непосредственно в проверках деятельности субъектов предпринимательства для защиты их интересов, а также обжаловать решения контролирующих органов, принятые по итогам проверок;
  • запрашивать и получать от органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, органов самоуправления граждан и их должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы в целях обеспечения урегулирования спора между субъектами предпринимательства и государственными органами;
  • участвовать в производстве по уголовным делам в качестве общественных защитников;
  • принимать от имени субъекта предпринимательства участие на любой стадии (инстанции) судебного разбирательства при обжаловании решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также, наряду с исковыми заявлениями, подавать апелляционные, кассационные жалобы, заявления, в том числе ходатайства о принесении протеста в надзорном порядке;
  • вносить предложения о приватизации государственных активов, в том числе реализации объектов государственной собственности по "нулевой" выкупной стоимости, а также передаче отдельных видов функций государственных органов и государственных услуг частному сектору, внедрении действенных механизмов государственно-частного партнерства;
  • создавать в установленном порядке в своей структуре образовательные учреждения.

5. Установить, что:

  • Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан является уполномоченным органом по выдаче заключений по проектам нормативно-правовых актов на предмет оценки их воздействия на предпринимательскую деятельность;
  • проекты нормативно-правовых актов по вопросам, прямо или косвенно воздействующим на осуществление предпринимательской деятельности, в обязательном порядке подлежат согласованию с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан;
  • в случае несогласия с содержанием проекта нормативно-правового акта в целом или в какой-либо его части Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан вправе вносить соответствующее заключение в орган законодательной и исполнительной власти, принимающий нормативно-правовой акт;
  • рекомендации и письменные запросы, требующие обязательного ответа, о необходимости внесения изменений и дополнений, а также признании утратившими силу нормативно-правовых актов, препятствующих или ограничивающих развитие предпринимательской деятельности, подлежат обязательному рассмотрению в установленные законом сроки с последующим направлением в Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан обоснованных заключений о результатах их рассмотрения;
  • представители Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в обязательном порядке включаются в состав общественных консультативных советов, образуемых при государственных органах, в том числе контролирующих и правоохранительных органах.

6. Создать в структуре Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Центры содействия предпринимательству в областных центрах, в городах Нукусе и Ташкенте с подразделениями в районах и городах на принципах совместной дислокации с едиными центрами по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно", созданных в системе Министерства юстиции Республики Узбекистан.

7. Определить основными задачами и направлениями деятельности Центров содействия предпринимательству:

  • всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства путем создания необходимых условий и предоставления возможности получения всего спектра услуг государственных органов и субъектов рыночной инфраструктуры услуг и бизнес-услуг в одном месте;
  • оказание содействия субъектам предпринимательства в подключении к инженерно-коммуникационным сетям, информационном обеспечении, получении государственных услуг (регистрационных, разрешительных, лицензионных и прочих документов);
  • разработку бизнес-планов, а также подготовку необходимых документов для получения лизинговых, страховых и оценочных услуг;
  • оказание содействия в получении доступа к финансовым, товарно-сырьевым и природным ресурсам, технологическим машинам и оборудованию, производственным объектам, а также земельным участкам;
  • оказание консультаций в области налогообложения, найма работников, сдачи статистической, финансовой, налоговой и иной отчетности, банковских услуг, аренды и (или) приобретения здания и помещения, в том числе объектов государственной собственности по "нулевой" выкупной стоимости;
  • оказание содействия во внедрении международных стандартов и систем сертификации, налаживании кооперационных связей, в том числе с внешнеторговыми партнерами, а также осуществлении внешнеэкономической деятельности;
  • организацию для субъектов предпринимательства двухсторонних и многосторонних переговоров с субъектами рыночной инфраструктуры, органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах по вопросам, связанным с организацией и осуществлением предпринимательской деятельности.

8. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в срок до 1 июля 2017 года создать специальный портал по приему, обработке, рассмотрению обращений и обсуждению предложений субъектов предпринимательства с целью устойчивого функционирования действенного и эффективного механизма взаимодействия по принципу "прямой и обратной связи".

9. Ввести в практику организацию Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан:

  • регулярных встреч субъектов предпринимательства с Президентом Республики Узбекистан, Премьер-министром и членами Правительства Республики Узбекистан для обсуждения проблемных вопросов экономической деятельности и предложений субъектов предпринимательства по их решению, а также планируемых к реализации новых бизнес-идей и проектов;
  • совместно с комитетами палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан заслушивания руководителей органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, а также выездных приемов депутатов по вопросам развития частной собственности и предпринимательства, обеспечения защиты их прав и законных интересов;
  • на ежегодной основе Экономического форума бизнес-сообщества, представителей регионального и международного бизнеса, определив его целью содействие диалогу между бизнес-кругами, научным сообществом, Правительством и населением, а также установлению и поступательному развитию сотрудничества на основе независимого, объективного анализа тенденций социально-экономического развития Узбекистана, региона и мировой экономики в целом.

10. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан о совершенствовании организации деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

11. Торгово-промышленной палате совместно с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан:

  • предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;
  • проект Закона Республики Узбекистан "О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан" в новой редакции;
  • комплекс мер по созданию в структуре Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан международного коммерческого арбитражного суда по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также национальных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.".

УЗИНФОРМ

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