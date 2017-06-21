



Погода в Узбекистане на 22 июня



ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков: 23-24 июня по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. 23-24 июня в отдельных районах Самаркандской, Наманганской областей возможно выпадение града. 23-25 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25о, днем 38-40о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 31-36о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 35-40о, местами до 42о. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 35-40о, местами до 42о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи