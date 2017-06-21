Погода в Узбекистане на 22 июня

Погода в Узбекистане на 22 июня21.06.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 июня, погода по прогнозам синоптиков:
23-24 июня по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
23-24 июня в отдельных районах Самаркандской, Наманганской областей возможно выпадение града.
23-25 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25о, днем 38-40о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 31-36о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 35-40о, местами до 42о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 35-40о, местами до 42о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о.
УЗИНФОРМ