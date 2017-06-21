Глава Узбекистана провел кадровые перестановки в составе правительства

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд новых назначений и перестановок в кадровом составе правительства страны.

В частности, указами главы государства на должность первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан – руководителя Организационно-кадровой службы – ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан был назначен Рустам Касимов, прежде занимавший пост министра высшего и среднего специального образования (на эту должность был назначен его прежний первый заместитель Ином Маджидов).

Председателем Комитета по управлению государственными резервами при Кабинете Министров Республики Узбекистан глава государства назначил Миршода Курбанова, а новым заместителем председателя Центрального банка Республики Узбекистан стал Шухрат Атабаев.

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