Новый посол Ватикана прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Ватикана (Апостольский нунций Святого Престола) (с резиденцией в г.Москве) Челестино Мильоре. Его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах культуры и религии.

Челестино Мильоре сменит в должности Ивана Юрковича, аккредитованного в Узбекистане в январе 2012 года.

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