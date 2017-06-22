Узбекистанцы будут отдыхать 26 июня

ТАШКЕНТ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 20 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании Рамазан хайита", в соответствии с которым понедельник, 26 июня, объявлен в Республике выходным днем.

Документ гласит:

Учитывая роль и значение священного месяца Рамазан в утверждении в духовной жизни нашего народа таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, солидарность в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "Об объявлении Руза хайита выходным днем" от 27 марта 1992 года №УП-368:

1. Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамазан хайита с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник.

2. Республиканским фондам "Нуроний", "Махалла" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазан хайита.

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