



Погода в Узбекистане на 24 июня



ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 июня, погода по прогнозам синоптиков: 24 июня по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. 24 июня в отдельных районах Самаркандской, Наманганской областей возможно выпадение града. 24-25 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 31-36о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 32-37о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, отдельных районах возможен дождь, гроза; в отдельных районах Самаркандской области возможно выпадение града. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, гроза; в отдельных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи