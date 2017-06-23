Погода в Узбекистане на 24 июня

Погода в Узбекистане на 24 июня23.06.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 июня, погода по прогнозам синоптиков:
24 июня по территории Узбекистана местами пройдут дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
24 июня в отдельных районах Самаркандской, Наманганской областей возможно выпадение града.
24-25 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 33-35о.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 31-36о.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 32-37о.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, отдельных районах возможен дождь, гроза; в отдельных районах Самаркандской области возможно выпадение града. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 34-39о.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, гроза; в отдельных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о.
УЗИНФОРМ