МИД Узбекистана посетил посол Пакистана

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. 22-23 июня ведомство внешней политики посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Риаз Хуссаин Бухари. Сегодня его принял глава МИД Абдулазиз Камилов.

Визиты были предприняты с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня, хода реализации существующих договоренностей, а также глава пакистанской дипмиссии объявил о завершении срока своего пребывания на посту.

Напомним, что Риаз Хуссаин Бухари был аккредитован в Ташкенте в конце июня 2013 года. На своей должности он сменил Мухаммада Вахида аль-Хасана, который возглавлял пакистанское посольство в Узбекистане с декабря 2009 года по май 2013 года.

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