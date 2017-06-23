Глава ведомства внешней политики Узбекистана провел встречу с послом США

ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Ее принял глава ведомства Абдулазиз Камилов.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного диалога, региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, а также практических аспектов подготовки предстоящих двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.

Напомним, что это уже второй визит главы американской дипмиссии в МИД Узбекистана в текущем месяце. В ходе визита 2 июня также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, ход реализации существующих межгосударственных договоренностей, график и повестка запланированных совместных мероприятий и встреч.

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