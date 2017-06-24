



Погода в Узбекистане на 25 июня



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 июня, погода по прогнозам синоптиков: 25 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с. Температура ночью 9-14о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи