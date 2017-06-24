



Выражены соболезнования народу Афганистана



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнований по случаю взрыва, произошедшего в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд, который привел к многочисленным человеческим жертвам. В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи