Выражены соболезнования народу Афганистана

Выражены соболезнования народу Афганистана24.06.2017 10:51
ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнований по случаю взрыва, произошедшего в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд, который привел к многочисленным человеческим жертвам.
В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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