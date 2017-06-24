



Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактами в Пакистане



ТАШКЕНТ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну, в котором выразил соболезнования по случаю террористических актов, совершенных в городах Парачинар, Кветта и Карачи Пакистана, унесших множество человеческих жизней. В своем послании Ш.Мирзиёев осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавших. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи