



Погода в Узбекистане на 27 июня



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июня, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 31-36о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. В отдельных горных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи