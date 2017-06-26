Новый посол Нидерландов прибыла в Ташкент для вступления в должность

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая в Ташкент для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов (с резиденцией в Москве, Россия) Регина Вероника Мария Джонс-Бос посетила МИД Узбекистана. Ее принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе аудиенции министр и его гостья обсудили актуальные вопросы диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Регина Вероника Мария Джонс-Бос сменит в должности Роналда Якобуса Петруса Мари ван Дартела, аккредитованного в Ашхабаде в апреле 2014 года, и будет совмещать данный пост с должностями посла своей страны в России и Туркменистане.

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