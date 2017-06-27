Курсы валют в Узбекистане на/c 27 июня

Курсы валют в Узбекистане на/c 27 июня27.06.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 27 июня 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|3,007.72
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|2,854.46
|(124)
|1 канадский доллаp
|2,988.27
|(752)
|1 шведская крона
|454.21
|(156)
|1 юань ренминби
|578.69
|(756)
|1 швейцарский франк
|4,073.85
|(208)
|1 датская кpона
|595.84
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|1,077.86
|(352)
|1 исландская кpона
|37.98
|(818)
|1 египетский фунт
|218.28
|(392)
|10 японских иен
|353.85
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|5,037.27
|(410)
|10 южнокорейских вон
|34.85
|(840)
|1 доллаp США
|3,958.56
|(414)
|1 кувейтский динар
|13,048.20
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1,132.02
|(422)
|100 ливанских фунтов
|262.91
|(960)
|1 СДР
|5,460.09
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|923.50
|(978)
|1 евро
|4,422.11
|(578)
|1 норвежская крона
|467.04
|(980)
|1 гривна
|152.04
|(643)
|1 российский рубль
|67.09
|(985)
|1 польский злотый
|1,054.38
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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