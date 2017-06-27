Курсы валют в Узбекистане на/c 27 июня

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 27 июня 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 3,007.72 (702) 1 сингапурский доллар 2,854.46 (124) 1 канадский доллаp 2,988.27 (752) 1 шведская крона 454.21 (156) 1 юань ренминби 578.69 (756) 1 швейцарский франк 4,073.85 (208) 1 датская кpона 595.84 (784) 1 диpхам ОАЭ 1,077.86 (352) 1 исландская кpона 37.98 (818) 1 египетский фунт 218.28 (392) 10 японских иен 353.85 (826) 1 фунт стеpлингов 5,037.27 (410) 10 южнокорейских вон 34.85 (840) 1 доллаp США 3,958.56 (414) 1 кувейтский динар 13,048.20 (949) 1 новая турецкая лира 1,132.02 (422) 100 ливанских фунтов 262.91 (960) 1 СДР 5,460.09 (458) 1 малайзийский ринггит 923.50 (978) 1 евро 4,422.11 (578) 1 норвежская крона 467.04 (980) 1 гривна 152.04 (643) 1 российский рубль 67.09 (985) 1 польский злотый 1,054.38

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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