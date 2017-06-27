



Погода в Узбекистане на 28 июня



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 июня, погода по прогнозам синоптиков: 28 июня по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, гроза; в отдельных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. В отдельных горных районах Наманганской области возможно выпадение града. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи