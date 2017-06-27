В Ташкенте пребывает с визитом глава МИД Венгрии

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с официальным визитом прибыл министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто.

В ходе пребывания в Ташкенте глава МИД Венгрии провел встречу со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. По итогам встречи было подписано Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в сфере здравоохранения на 2017-2020 годы.

Кроме того, главы МИД Узбекистана и Венгрии приняли участие в состоявшейся сегодня в Ташкенте торжественной церемонии открытия Посольства Венгрии, которое также было приурочено к празднованию 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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