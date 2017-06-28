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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Глава Узбекистана поздравил работников СМИ
28.06.2017 09:54

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам средств массовой информации страны по случаю их профессионального праздника.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие друзья!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас – всех журналистов нашей страны, сотрудников газет и журналов, телерадиоканалов, издательств и полиграфических предприятий, ветеранов сферы с Днем работников печати и средств массовой информации, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Говоря о средствах массовой информации, являющихся неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни, мы, прежде всего, имеем в виду целеустремленных, находящихся в постоянном поиске представителей благородной и ответственной профессии, для которых объективность и справедливость, интересы Родины и народа – превыше всего.

Уважаемые соотечественники!

В годы независимости средства массовой информации Узбекистана, как и вся наша страна, прошли большой путь развития, и мы по праву гордимся этими успехами.

В настоящее время в республике действует более 1500 средств массовой информации. Общее суточное эфирное время только телеканалов Национальной телерадиокомпании Узбекистана составляет 616 часов, в то время как до обретения независимости – всего лишь 48 часов.

Заслуживает внимания, что кардинально меняется также структура средств массовой информации. Это подтверждает и то, что в нашей стране около 53 процентов всех телеканалов и 85 процентов радиоканалов являются негосударственными. Уверен, что телеканал "O`zbekiston-24", который начнет работать в ближайшие дни и будет обеспечивать непрерывную трансляцию в круглосуточном режиме, найдет своих зрителей и займет достойное место в национальном информационном пространстве.

Когда речь идет об этом, необходимо особо отметить, что Интернет как самое оперативное информационное средство все глубже проникает в нашу жизнь. В настоящее время в глобальной сети в домене Uz действует свыше 400 веб-сайтов и информационных порталов, большинство из них осуществляет работу также на иностранных языках. В этой сфере формируется новое творческое поколение – интернет-журналисты.

Конечно, в достижении таких результатов важную роль играет то, что вопрос развития средств массовой информации постоянно находится в центре внимания нашего государства и общества. Благодаря этому за прошедший период осуществлена значительная работа в целях расширения поля деятельности журналистов, обеспечения их прав и интересов. В частности, создана прочная правовая база – принято около 10 отвечающих демократическим требованиям и стандартам законодательных актов, направленных на либерализацию и развитие печати и средств массовой информации, обеспечение свободы слова.

Успешно функционируют такие организации, как Творческий союз журналистов Узбекистана, Национальный пресс-центр, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации, Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств. В последнее время также начал свою работу Международный пресс-клуб.

Сегодня в нашей стране придается большое значение усилению эффективности системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения. В выполнении этой важной задачи задействованы 118 издательств, 1760 полиграфических предприятий, тысячи творческих и технических работников. Благодаря их усилиям и труду ежегодно выпускается более 60 миллионов экземпляров книжной продукции на 7 языках.

Можно много говорить об этом. Но все мы хорошо понимаем, что актуальной задачей остается преобразование количественных показателей в качественные и на этой основе – становление средств массовой информации реальной четвертой властью, обеспечение плюрализма мнений и взглядов в национальном медиа-пространстве.

Как вам известно, в этой связи в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах намечены важнейшие приоритетные направления.

В настоящее время, когда диалог с народом, постоянное внимание к проблемам и нуждам людей подняты на уровень государственной политики, превращение каждого средства массовой информации в настоящую площадку для диалога, трибуну для свободного выражения мнений поможет нам достичь поставленных целей.

К сожалению, в средствах массовой информации пока еще не находят полного отражения имеющиеся в нашей жизни проблемы, усиление в нашем обществе духа критики и самокритики, в первую очередь острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в Народные приемные на местах и Виртуальную приемную Президента.

Сегодня время стремительно меняется. Сама жизнь требует от всех нас решительных действий, инициативности, честного и справедливого отношения к своему делу в любой сфере. Наш стойкий и терпеливый, трудолюбивый и благородный народ ждет конкретных результатов осуществляемых ныне важных преобразований.

Хочу отметить, что настоящими журналистами я считаю тех представителей этой профессии, которые смело поднимают вопросы устранения различных преград на пути нашего развития, прежде всего таких негативных проявлений, как бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция, для кого долгом и смыслом жизни является формирование общественного мнения, непримиримого к подобным порокам.

Конечно, все мы хорошо понимаем, что для этого от работников средств массовой информации требуются не только профессиональные знания и навыки, жизненный опыт, чувство ответственности за свое слово, но и в то же время – твердая гражданская позиция и духовное мужество. Поэтому мы должны создать для СМИ еще более широкие возможности с законодательной, материально-технической, учебно-методической точек зрения.

Формирование школы современной национальной журналистики неразрывно связано с воспитанием отвечающих требованиям времени квалифицированных кадров, обладающих высоким духовным и интеллектуальным потенциалом. Для осуществления этой важной задачи, прежде всего, необходимо укрепление материально-технической базы профильных высших учебных заведений, совершенствование образовательных стандартов и учебных программ, повышение профессионального уровня и квалификации преподавателей, широкое внедрение в сферу информационно-коммуникационных технологий, усиление сотрудничества с государственными структурами, гражданскими институтами, экспертным сообществом, иностранными и международными творческими организациями.

Сегодня Узбекистан вступает в новый этап своего развития. Убежден, что средства массовой информации и впредь будут направлять свою деятельность на решение стоящих перед нами важных и актуальных задач, дальнейшее укрепление в стране мира и спокойствия, атмосферы взаимопонимания и согласия в обществе, повышение уверенности наших соотечественников в своих силах, в завтрашнем дне, обеспечение верховенства закона и справедливости, осуществление общественного контроля за деятельностью государственных органов, одним словом, станут истинными защитниками интересов народа.

Я хорошо знаю, что вы, уважаемые работники печати, всегда стремитесь быть в первых рядах тех, кто не жалеет себя, своих сил и энергии во имя обеспечения нашему народу еще более свободной, благоустроенной и процветающей жизни, и считаю вас в этом своими единомышленниками. Хочу заверить, что для достойной оценки вашего нелегкого и ответственного труда, дальнейшего повышения его эффективности мы мобилизуем все возможности нашего государства и общества.

Дорогие друзья!

Еще раз от души поздравляю всех вас с профессиональным праздником, желаю вам здоровья, удачи и успехов в вашей благородной деятельности, благополучия и достатка вашим семьям".

УЗИНФОРМ

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