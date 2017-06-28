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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
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В Узбекистане начали подготовку ко Дню независимости
28.06.2017 11:09

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан".

Документ гласит:

"

1 сентября – День независимости – это великая историческая дата обретения нашей страной независимости, появления на карте мира нового, независимого и суверенного государства – Республики Узбекистан, воплощения в жизнь многовековой мечты и устремлений нашего народа, которая всегда с большим воодушевлением отмечается нами как самый великий, самый дорогой праздник.

С течением времени все больше возрастает огромное значение независимости в жизни и судьбе нынешнего и грядущих поколений, для нашего национального развития в целом. Государственная независимость Узбекистана является прочным фундаментом обеспечения национальных интересов, мирной и спокойной жизни нашего народа, повышения авторитета страны на международной арене.

В целях достойной встречи 26-летия независимости Узбекистана, открывшей новую страницу в истории нашей Родины, оценки достигаемых нами в годы независимости успехов, воодушевления наших соотечественников на новые свершения:

1. Утвердить состав Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Республиканской комиссии в недельный срок разработать программу организационно-практических, духовно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею "Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!”.

При подготовке программы исходить из основных положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Государственной программы "Год диалога с народом и интересов человека".

При этом рекомендуется обратить особое внимание на следующие направления:

  • всесторонне осветить осуществляемую в соответствии с принципом "Великое будущее мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом" широкомасштабную работу, направленную на модернизацию страны, углубление демократических реформ, дальнейшее повышение роли парламента и политических партий, эффективности системы государственного управления, усиление роли институтов гражданского общества, в том числе средств массовой информации;
  • раскрыть огромное значение того, что согласно принципу "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу" на местах налажена система открытого и эффективного диалога с населением государственных и негосударственных организаций, в результате чего решается множество проблем граждан в соответствии с их обращениями;
  • отразить проводимые коренные реформы по обеспечению верховенства закона, дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, укреплению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, в системе внутренних дел и органов прокуратуры;
  • широко осветить выполнение намеченных задач по дальнейшему развитию и либерализации экономики, росту ее конкурентоспособности, модернизации и ускоренному развитию сельского хозяйства, уменьшению доли государства в экономике, защите прав частной собственности и повышению ее приоритетности, стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства, комплексному и сбалансированному социально-экономическому развитию регионов, улучшению инвестиционной среды, организации свободных экономических зон;
  • показать на реальных примерах, что на основе подхода "Если народ будет богат, то и государство будет богатым и мощным" налажена система широкого привлечения населения, особенно молодежи, к предпринимательству, создания новых возможностей и преференций для развития семейного бизнеса и надомного труда, подсобных хозяйств, предоставления банками льготных кредитов, соответствующими организациями – необходимых ресурсов;
  • сделать особый акцент на осуществляемой в социальной сфере работе по обеспечению занятости и неуклонному росту реальных доходов населения, совершенствованию системы социальной защиты и здравоохранения, эффективной реализации государственной молодежной политики, повышению общественно-политической активности женщин, развитию сфер образования, науки, культуры, искусства и литературы, спорта;
  • всесторонне осветить все более преображающийся облик наших городов и сел, масштабное строительство по типовым проектам доступного жилья и объектов инфраструктуры, всемерную поддержку представителей старшего поколения, молодых семей, улучшение обеспечения населения электроэнергией, питьевой водой и природным газом;
  • широко отразить проводимую работу по повышению культурного уровня населения, развитию у молодежи культуры чтения книг, в том числе в электронном формате, достойному стимулированию труда творческой интеллигенции;
  • на основе глубокого анализа и жизненных примеров показать, что главными факторами всех достигнутых нами успехов являются самоотверженный труд нашего народа, изменение мировоззрения, политического сознания и мышления соотечественников, прежде всего молодежи, их растущая гражданская активность;
  • раскрыть суть и значимость осуществляемой широкомасштабной работы по укреплению независимости и суверенитета нашего государства, обеспечению безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, проведению глубоко продуманной, конструктивной внешней политики на основе принципа тесного взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, совместного решения проблем региона;
  • довести до широкой общественности, что в нынешнее тревожное время, когда в мире все более ужесточаются конкуренция, конфликты и противостояния, усиливаются такие угрозы и вызовы, как радикализм, терроризм, экстремизм, "массовая культура", для нас самой важной и актуальной задачей являются сохранение и укрепление царящих в стране мира и спокойствия, обеспечение неприкосновенности наших границ, усиление боевого потенциала Вооруженных Сил, повышение бдительности и внимательности в обществе.

3. Республиканской комиссии в целях организации в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с участием широких слоев населения просветительских встреч и бесед, литературно-художественных вечеров, других культурных мероприятий, посвященных Дню независимости, создать духовно-просветительские группы из числа известных ученых, литераторов и артистов и обеспечить их работу на основе конкретного плана.

4. Республиканской комиссии на своих заседаниях регулярно заслушивать отчеты руководителей каждого региона, министерств и ведомств о ходе выполнения намеченных мероприятий в центре и на местах.

5. Широко привлечь к подготовке праздничных программ в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте творческие группы из сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, сценических художников, молодых исполнителей, представителей фольклорного искусства.

6. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Союзом писателей и Союзом композиторов Узбекистана обеспечить проведение заключительного этапа республиканского конкурса "Ты единственная, священная Родина!" на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость нашей страны.

Объявить победителей и призеров конкурса накануне праздника Независимости.

7. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с общественным движением молодежи "Камолот" и Союзом композиторов Узбекистана организовать на высоком уровне в первой половине августа республиканский этап конкурса на премию Президента Республики Узбекистан для одаренной молодежи "Нихол", а также концертную программу с участием победителей.

8. Узбекскому агентству по печати и информации, Министерству культуры совместно с Союзом писателей, Творческим союзом журналистов, Академией художеств Узбекистана, Творческой ассоциацией "Тасвирий ойина" и другими соответствующими организациями обеспечить проведение на высоком уровне традиционных смотров-конкурсов "Самый великий, самый дорогой", "Воспеваем тебя, современник!", "Образ Родины – глазами художника", "Жить во имя Родины!".

9. Определить, что расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются:

  • в Республике Каракалпакстан и областях – за счет местных бюджетов, а также благотворительных средств;
  • в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента.

10. Рекомендовать Узбекскому агентству по печати и информации, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству "Жахон" и другим средствам массовой информации широко освещать работу по подготовке и проведению празднования 26-летия государственной независимости Республики Узбекистан.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова".

УЗИНФОРМ

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