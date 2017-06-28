Глава государства провел рабочее совещание

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по прямой видеосвязи с участием членов правительства и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, обсуждения вопросов расширения экспортных возможностей производителей и предприятий страны, по результатам которого были выявлены недочеты в деятельности различных ведомств.

В данной связи были объявлены предупреждения председателю правления холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" О.Рустамову и генеральному директору акционерного общества "Узагроэкспорт" Ж.Холмухамедову, заместителю премьер-министра У.Розукулову и министру внешней торговли Э.Ганиеву, главам администраций Ташкентской, Джизакской и Андижанской областей, а также ряда районов.

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