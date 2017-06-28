Новый посол Новой Зеландии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии (с резиденцией в Москве) Иэн Александр Хилл вручил свои верительные грамоты главе внешнеполитического ведомства Абдулазизу Камилову.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, культурно-гуманитарные связи.

Иэн Александр Хилл сменит в должности Хэмиша Невилла Фрэнсиса Купера, работавшего с Узбекистаном с декабря 2013 года. Также он является послом Новой Зеландии в России, Казахстане, Кыргызстане, Украине и Туркменистане. Примечательно, что И.Хилл уже был аккредитован в Узбекистане в 2009-2012 годах.

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