



Обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент главой нефтегазовой компании "Лукойл" (РФ) Вагитом Алекперовым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, рассмотрели возможности реализации новых совместных нефтегазовых проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи