Обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере

Обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в нефтегазовой сфере29.06.2017 10:26
ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент главой нефтегазовой компании "Лукойл" (РФ) Вагитом Алекперовым.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, рассмотрели возможности реализации новых совместных нефтегазовых проектов.
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