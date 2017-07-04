Шавкат Мирзиёев провел встречу с мэром южнокорейской столицы

ТАШКЕНТ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент мэром города Сеула Пак Вон Суном.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, градостроительства, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Целью визита Пак Вон Суна в Ташкент явилась личная передача приглашения главе Узбекистана от Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить страну с государственным визитом до конца текущего года.

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