



Узбекская делегация вернулась из Кыргызстана



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля представительная делегация Узбекистана приняла участие в запуске первого сезонного чартерного рейса Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту "Ташкент-Тамчи-Ташкент", прошедшей в городе Тамчи Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. В рамках пребывания в Кыргызстане узбекская делегация также провела встречи с первым заместителем министра иностранных дел Динарой Кемеловой, старшим вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Амангельды Давлетовым и заместителем министра культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи