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В Узбекистане упорядочат политику в отношении молодежи
06.07.2017 11:17

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана".

Документ гласит:

"В годы независимости в нашей стране осуществлена определенная работа по воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, формированию духовно развитого и физически здорового поколения, защите прав и интересов молодежи.

Вместе с тем анализ ситуации и осуществленных мер в сфере показывает, что проводимая работа по решению актуальных вопросов, касающихся широких слоев молодежи, особенно по созданию достойных условий для неорганизованной молодежи в обретении своего места в жизни, оказанию молодежи всемерной поддержки, обеспечению ее профессиональной ориентации и занятости, стимулированию ее инициатив, не организована на требуемом уровне.

Общественное движение молодежи "Камолот" не смогло превратиться в настоящее массовое движение, объединяющее и мобилизующее молодежь Узбекистана для достижения великих целей, способное решать такие важные задачи, как создание широких условий для реализации таланта и потенциала многочисленной молодежи на местах, прежде всего в отдаленных районах, занятия молодежью предпринимательской деятельностью, ограждение ее от различных негативных явлений и чуждых нам идей, раннее предотвращение правонарушений среди молодежи.

Принятый с целью коренного совершенствования деятельности в этой сфере Закон Республики Узбекистан "О государственной молодежной политике" создал прочную правовую базу для воспитания гармонично развитой, самостоятельно мыслящей, инициативной и энергичной молодежи, способной взять на себя ответственность за будущее нашей страны, задействовать свой потенциал во имя интересов народа, а также реализации ее интеллектуального и творческого потенциала.

Следует отметить, что Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определила ряд новых важных задач по повышению активности молодежи в процессе реформ по построению демократического государства и развитию гражданского общества.

В целях последовательной и эффективной реализации государственной молодежной политики, всемерной поддержки молодежи, коренного реформирования системы защиты ее прав и законных интересов, а также с учетом мнений и предложений широкой общественности, прежде всего представителей молодежи:

1. Принять к сведению, что в соответствии с решением состоявшегося 30 июня 2017 года IV курултая общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот" организован Союз молодежи Узбекистана.

2. Объявить в нашей стране 30 июня – день организации Союза молодежи Узбекистана – Днем молодежи.

3. Определить приоритетными направлениями деятельности Союза молодежи Узбекистана:

  • первое, превращение Союза молодежи Узбекистана в структуру, обеспечивающую эффективное взаимодействие с государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в реализации государственной молодежной политики, осуществляющую профессиональную деятельность под девизом "Молодежь – строитель будущего";
  • второе, защиту прав, свобод и законных интересов молодежи, воспитание ее в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, утверждение в ее сознании чувств преданности идеям независимости, национального самосознания, любви к Родине и сопричастности к ее судьбе, самоотверженности, ограждение ее от различных идеологических угроз;
  • третье, повышение активности молодежи в реформах по построению демократического государства и развитию гражданского общества, расширение рядов инициативной, энергичной молодежи, обладающей высокой духовностью, самостоятельным мышлением, твердой жизненной позицией, широким кругозором и глубокими знаниями, способной задействовать все свои силы, знания и потенциал во имя интересов народа, взять на себя ответственность за будущее страны;
  • четвертое, создание достойных условий для приобретения молодежью современных профессий, обеспечение занятости, развитие ее деловых способностей, широкое вовлечение в малый бизнес и частное предпринимательство, стимулирование инициатив, содействие в реализации интеллектуального и творческого потенциала;
  • пятое, формирование у молодежи прочного иммунитета против различных идеологических угроз, в частности, религиозного экстремизма, терроризма, "массовой культуры" и других чуждых нам идей путем дальнейшего повышения ее интереса к чтению научной и художественной литературы, в том числе электронных книг, повышение ее правовой, экологической, медицинской культуры и культуры использования информационно-коммуникационных технологий;
  • шестое, широкую пропаганду среди молодежи идей здорового образа жизни и священности семьи, осуществление эффективных мероприятий по предотвращению ранних браков и разводов молодых семей;
  • седьмое, широкое привлечение молодежи, особенно ее неорганизованной части, к занятию спортом и физической культурой, в творческие кружки, различные учебные курсы, в том числе по изучению иностранных языков, с целью содержательной организации ее досуга;
  • восьмое, организацию целевой работы по оказанию материальной и моральной поддержки молодым семьям, молодежи с ограниченными возможностями и нуждающейся в социальной защите, созданию для них достойных жилищных и социально-бытовых условий;
  • девятое, активное участие в раннем предупреждении и профилактике правонарушений и преступности среди молодежи;
  • десятое, воспитание молодых образованных, инициативных, предприимчивых, добросовестных и самоотверженных руководящих кадров, активно участвующих в осуществляемых в нашей стране реформах и преданно служащих интересам народа, создание резерва таких кадров и продвижение их на ответственные должности в органах государственного и хозяйственного управления;
  • одиннадцатое, осуществление мер, направленных на дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере молодежной политики, защиту прав и интересов молодежи, получающей образование и работающей в зарубежных странах;
  • двенадцатое, оказание органам государственного и хозяйственного управления, негосударственным некоммерческим организациям и другим институтам гражданского общества идейно-методического содействия в организации работы с молодежью.

Организацию общественного контроля за деятельностью уполномоченных ведомств, участвующих в реализации государственной молодежной политики, принятие действенных мер по результатам контроля.

4. Организовать Службу по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Республики Узбекистан на базе сектора по координации государственных и общественных организаций в сфере реализации молодежной политики Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациями Аппарата Президента Республики Узбекистан.

Определить основными задачами Службы:

  • эффективную организацию деятельности Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана;
  • организацию и контроль полного исполнения задач, определенных в Законе Республики Узбекистан "О государственной молодежной политике";
  • осуществление мониторинга и координации деятельности органов государственной власти и управления, негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества по реализации государственной молодежной политики, оказание им идейно-методической помощи;
  • разработку и внедрение на основе системных изучений и анализа предложений по совершенствованию актов законодательства и правоприменительной практики с целью повышения эффективности государственной молодежной политики.

Организационно-кадровой службе Аппарата Президента Республики Узбекистан в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Службы по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Республики Узбекистан.

5. Установить, что:

  • Службой по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Республики Узбекистан руководит Государственный советник по вопросам молодежной политики Президента Республики Узбекистан – председатель Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана;
  • Государственный советник по вопросам молодежной политики Президента Республики Узбекистан – председатель Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана по должности является членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, назначаемым Президентом Республики Узбекистан.

6. Службе по политико-правовым вопросам, Службе по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Республики Узбекистан совместно с Кабинетом Министров в двухнедельный срок разработать и внести проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение Программы комплексных мер по совершенствованию деятельности Союза молодежи Узбекистана.

7. Образовать Республиканский межведомственный совет по вопросам молодежи в составе согласно приложению.

Определить основными задачами межведомственного совета:

  • оказание тесного содействия Центральному Совету Союза молодежи Узбекистана в осуществлении возложенных на него задач;
  • координацию деятельности уполномоченных ведомств, участвующих в реализации государственной молодежной политики;
  • полное внедрение в жизнь требований Закона Республики Узбекистан "О государственной молодежной политике" и установление действенного контроля за его исполнением.

8. Образовать территориальные межведомственные советы по вопросам молодежи под председательством председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов.

Кабинету Министров в двухмесячный срок утвердить Положение о Республиканском межведомственном совете по вопросам молодежи и Типовое положение о территориальных межведомственных советах по вопросам молодежи.

9. Учитывая, что такие высокие качества великого государственного деятеля и полководца Сахибкирана Амира Темура, как преданность Родине, забота о народе, мужество, самоотверженность и справедливость, являются примером для молодого поколения, назвать все военные академические лицеи страны "Темурбеклар мактаби".

10. В целях широкого освещения научных и творческих достижений молодежи, ее интереса к науке и литературе, а также важных новостей о молодежной политике:

  • организовать Издательский дом молодежи, специализирующийся на выпуске газет "Туркистон" и "Молодежь Узбекистана", журнала "Ёш куч" и других молодежных изданий Союза молодежи Узбекистана;
  • Центральному Совету Союза молодежи Узбекистана совместно с Республиканским комитетом женщин учредить журнал "Кизларжон".

11. Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего специального образования совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в двухнедельный срок разработать и осуществить план мер по регулярному проведению:

  • республиканских конкурсов "Моя любимая книга" и "Лучший книголюб", традиционных республиканских фестивалей "Праздник книги" и "Детские книги" под девизом "Внимание к литературе – внимание к духовности, будущему";
  • акций под девизами "Мы – опора Родины" и "Молодежь – наша надежная опора, решающая сила";
  • встреч с участием писателей, поэтов, деятелей искусства, ученых-литературоведов на тему "Литература и искусство – фактор обогащения и повышения духовности личности";
  • мастер-классов и встреч в отдаленных районах республики для детей, молодежи и их родителей на тему "Диалог с нашим народом-созидателем – источник вдохновения" с участием народных художников и мастеров;
  • бесед за "круглым столом" на тему "Самый великий подвиг – духовный подвиг".

12. Государственному комитету по архитектуре и строительству, Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству занятости и трудовых отношений, Министерству культуры, Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Союзом молодежи Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров:

  • проект программы по строительству зданий центров молодежи Андижанской, Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и города Ташкента, завершению строительства и сдаче в эксплуатацию зданий центров молодежи Бухарской и Хорезмской областей, реконструкции и капитальному ремонту зданий центров молодежи Самаркандской и Кашкадарьинской областей;
  • проект программы по безвозмездной передаче соответствующим советам Союза молодежи Узбекистана зданий профессиональных колледжей, освобождаемых во всех районах и городах республики в связи с переходом в качестве эксперимента на систему 11-летнего обязательного общего среднего образования, организации на их базе центров молодежи со всеми удобствами, в том числе библиотеками и книжными магазинами, современных молодежных кинотеатров, а также центров бесплатного профессионального обучения и переобучения молодежи, особенно ее неорганизованной части, со сроком обучения до 6 месяцев.

13. Согласиться с предложениями Союза молодежи Узбекистана о:

  • внедрении начиная с 2017/2018 учебного года в учреждениях общего среднего образования штатной единицы "лидер молодежи", должностной оклад которой приравнен к должностному окладу учителя старших классов, за счет упразднения штатных единиц "старший лидер" и "руководитель кружка";
  • назначении работнику учреждений среднего специального, профессионального образования, на которого возложены задачи "лидера молодежи", ежемесячной надбавки в размере 50 процентов от базовой тарифной ставки преподавателя с высшим образованием за счет средств директорского фонда учреждения среднего специального, профессионального образования;
  • организации, в соответствии с пожеланиями и стремлениями молодежи, ассоциаций молодежи и центров социально-психологической помощи молодежи при Центральном Совете Союза молодежи Узбекистана;
  • организации Института по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;
  • учреждении государственной премии "Мард углон", присуждаемой юношам, достигающим высоких результатов и успехов в различных отраслях и сферах нашей страны;
  • учреждении медали "Келажак бунёдкори", которой награждается молодежь, проявляющая всестороннюю активность в реализации государственной молодежной политики, в учебе, труде, общественных делах;
  • перечислении с 1 января 2018 года в Фонд развития Союза молодежи Узбекистана 8 процентов от начисленной суммы единого налогового платежа предприятиями малого бизнеса;
  • снижении суммы подоходного налога с молодых работников, закончивших образовательное учреждение не более трех лет назад и впервые принятых на работу, на 50 процентов в первый год работы, на 25 процентов – во второй и третий годы работы;
  • освобождении дочерних предприятий, организуемых при Союзе молодежи Узбекистана, по обучению различным предметам, в том числе иностранным языкам, компьютерному программированию и основам предпринимательства, от всех видов налогов сроком до 1 августа 2027 года, при этом перечислении в Фонд развития Союза молодежи Узбекистана 20 процентов от суммы, оставшейся в распоряжении предприятия.

14. Организационно-кадровой службе Аппарата Президента Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

  • внести проект указа Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение обновленных устава и структуры Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;
  • подготовить предложение по внесению в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекта закона об учреждении государственных наград "Мард углон" и "Келажак бунёдкори".

15. Установить, что:

  • председатели Каракалпакского, областных, районных и городских советов Союза молодежи Узбекистана являются соответственно советниками председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов по вопросам молодежной политики и по статусу приравниваются к их первым заместителям;
  • содержание советников председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов по вопросам молодежной политики обеспечивается за счет соответствующих советов Союза молодежи Узбекистана;
  • заместители председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе, заместители начальников управлений (отделов) внутренних дел районов (городов) по вопросам молодежи – начальники отделов (отделений) по профилактике правонарушений назначаются на должность в установленном порядке на основе рекомендации председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана;
  • начальный взнос ипотечного кредита на приобретение жилья сотрудников, активно работающих в системе Союза молодежи Узбекистана в течение 3 и более лет, выплачивается за счет средств Фонда развития Союза молодежи Узбекистана;
  • студентам бакалавриата и магистратуры учреждений высшего образования, являющимся активными членами Союза молодежи Узбекистана, при достижении ими среднего показателя успеваемости 86 и более процентов, 35 процентов контракта на обучение выплачиваются за счет средств Фонда развития Союза молодежи Узбекистана.

16. Кабинету Министров Республики Узбекистан, министерствам экономики и финансов, Государственному комитету по архитектуре и строительству совместно с Союзом молодежи Узбекистана в целях дальнейшей поддержки молодых семей, принимающих активное участие в общественно-политической жизни страны, улучшения их жилищных и бытовых условий в месячный срок разработать и утвердить Программу строительства домов молодежи на 2018-2021 годы.

Предусмотреть в Программе строительства домов молодежи строительство, исходя из потребности молодежи в жилье, многоэтажных домов во всех крупных городах и 1-2-этажных доступных домов по типовым проектам в сельских районах.

17. Центральному банку Республики Узбекистан, коммерческим банкам совместно с Союзом молодежи Узбекистана в целях стимулирования председателей областных, городских и районных советов Союза молодежи Узбекистана в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по выделению им льготных кредитов на приобретение автомобилей "Матиз" и "Дамас" сроком до 10 лет и с начальным взносом в размере 15 процентов.

18. Кабинету Министров Республики Узбекистан, Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству занятости и трудовых отношений, Государственному налоговому комитету, Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Торгово-промышленной палате, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана в двухмесячный срок:

  • организовать в районных центрах и городах кластеры молодежного предпринимательства;
  • обеспечить внедрение порядка предоставления неиспользуемых объектов государственной собственности, а также объектов в свободных экономических и малых промышленных зонах в аренду молодым предпринимателям, являющимся членами Союза молодежи Узбекистана, без арендной платы.

19. Согласиться с предложением Национальной телерадиокомпании Узбекистана, НХК "Узбекнефтегаз" и АК "Узбектелеком" о передаче Союзу молодежи Узбекистана 50 процентов акций АО "Yoshlar" телерадиоканали".

Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с Министерством юстиции, Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, с Союзом молодежи Узбекистана в месячный срок внести в Кабинет Министров предложение о совершенствовании деятельности АО "Yoshlar" телерадиоканали".

20. Руководителям органов государственной власти и управления внедрить практику проведения открытого диалога с молодежью не менее одного раза в месяц.

21. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Союзом молодежи Узбекистана, Министерством финансов и другими заинтересованными организациями в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего Указа.

22. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан К.К. Куранбаева.

УЗИНФОРМ

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