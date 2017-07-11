МИД Узбекистана посетил посол Казахстана

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Ерик Утембаев посетил МИД Узбекистана.

Целью визита явилось обсуждение практических аспектов организации торжественной церемонии предстоящего в ближайшее время официального открытия пунктов пропуска "Ок олтин –Целинный" и "Малик – Сырдарья" на границе между двумя странами, что позволит использовать часть дороги М-39.

По информации МИД Узбекистана, соответствующий протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу (4 сентября 2006г.) был сторонами подписан по дипломатическим каналам в рамках подготовки государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан 22-23 марта 2017 года.

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