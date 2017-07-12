В Ташкенте прошла встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана

В Ташкенте прошла встреча глав МИД Узбекистана и Туркменистана12.07.2017 10:12
ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.
В ходе встречи главы МИД обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества и обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.
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