



Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой МИД Туркменистана



ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с официальным визитом в Ташкенте министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-туркменского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, машиностроения, сельского хозяйства, спорта, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи