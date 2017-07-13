В Ташкенте обсуждают вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля в Узбекистан прибыла с визитом делегация Комиссии Европейского союза во главе с руководителем Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация ЕС проведет встречи с представителями министерств и ведомств страны, в том числе, запланировано посещение правительства, МИД, Государственного комитета по инвестициям и т.д.

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