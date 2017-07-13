Делегация Узбекистана вернулась из Западной Африки

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация Узбекистана вернулась из Кот-д`Ивуара, где 10-11 июля в Абиджане была проведена 44-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На встрече были подведены итоги председательствования Узбекистана в СМИД ОИС в 2016-2017 годах, состоялась передача председательства на 2017-2018 годы Республике Кот-д`Ивуар, а также были проведены выборы новых членов Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС.

От Узбекистана членом комиссии на 3 года был избран директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека и председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов.

В рамках пребывания в Абиджане узбекская делегация также провела встречи с Генеральным секретарем ОИС Юсуфом бин Ахмадом аль-Усаймином, министром по изменению климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Сани бин Ахмедом аль-Зеюди, советником премьер-министра Исламской Республики Пакистан Сартаджем Азизом, министром иностранных дел Индонезии Ретно Лестари Приансари Марсуди, директором по внешним связям и сотрудничеству ISESCO Ахмедом Улд Бахом.

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