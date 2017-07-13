Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой прибывшей с визитом в Ташкент делегации Всемирного банка, региональным директором ВБ по Центральной Азии Лилией Бурунчук.

В ходе встречи глава МИД и его гостья обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

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