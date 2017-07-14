МИД Узбекистана подтвердило гибель 7 узбекистанцев в Колпино

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сегодня официально подтвердило гибель 7 граждан страны при случившемся накануне утром в Колпино недалеко от Санкт-Петербурга (Россия) пожаре в металлическом ангаре.

По поручению МИД для участия в выяснении всех обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших из Москвы в Санкт-Петербург вылетели сотрудники Посольства Узбекистана в России, которые подтвердили, что погибшими являются:

1. Хусинов Рузмат Курбонбоевич, 1.01.1967 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган";

2. Хусинов Сиродж Рузматович, 16.10.1991 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган";

3. Отаниёзов Зоир Аминович, 2.11.1973 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган";

4. Бойжанов Илёс Кадамбаевич, 10.11.1988 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган";

5. Султонов Юнус Куранбоевич, 21.04.1981 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган";

6. Атаков Уткирбек Уктамбоевич, 19.04.1989 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Гулобод";

7. Курамбоев Шохзод Хушнудбек угли, 3.11.1997 года рождения, прописан по адресу: Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ "Таган".

В настоящее время компетентными органами России назначено проведение судебно-медицинских экспертиз и ведется выяснение обстоятельств произошедшего.

Информация о погибших узбекских гражданах передана в подразделения Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и Хорезмский областной хокимият для оповещения родственников.

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