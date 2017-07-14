Руководитель МИД Узбекистана провел встречу с главой делегации ЕС

ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшей с визитом в страну делегацией Комиссии Европейского союза во главе с руководителем Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и актуальных вопросов развития сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и контактам на различных уровнях.

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