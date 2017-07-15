



В Узбекистане учрежден орден "Ветеран труда"



ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об учреждении нагрудного знака "Меҳнат фахрийси" ("Ветеран труда"). Документ гласит: В целях достойного поощрения соотечественников пенсионного возраста за многолетний добросовестный и плодотворный труд в сфере экономики, производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, юриспруденции и в других отраслях страны, а также неработающих матерей, посвятивших жизнь делу сохранения крепкой семьи, снискавших уважение в обществе и воспитавших детей в духе ответственности перед обществом, уважения к старшему и младшему поколению, национальным и общечеловеческим ценностям, любви к Родине, преданности идеям независимости и в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2016 года №УП-4906 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда "Нуроний" по социальной поддержке ветеранов Узбекистана": 1. Учредить нагрудный знак "Меҳнат фахрийси". 2. Утвердить: Положение о нагрудном знаке "Меҳнат фахрийси" согласно приложению № 1; Описание нагрудного знака "Меҳнат фахрийси" и удостоверения к нему согласно приложениям № 2, 3; Описание именных табличек с надписью о проживании лиц, награжденных нагрудным знаком "Меҳнат фахрийси", устанавливаемых на дверях их квартир и жилых домов (далее – табличка "Меҳнат фахрийси"), согласно приложению № 4. 3. Кабинету Министров Республики Узбекистан обеспечить изготовление нагрудных знаков "Меҳнат фахрийси", удостоверений к ним и табличек "Меҳнат фахрийси". 4. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить необходимые денежные средства для изготовления нагрудных знаков "Меҳнат фахрийси", удостоверений к ним и табличек "Меҳнат фахрийси" за счет республиканского бюджета Республики Узбекистан. 5. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести изменения и дополнения в нормативно-правовые документы, вытекающие из настоящего постановления. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи