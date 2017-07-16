На узбекско-казахстанской государственной границе появятся 2 новых пропускных пункта

ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, который был подписан в Астане 14 марта текущего года.

В соответствии с протоколом юридически закрепляется открытие на узбекско-казахстанской государственной границе пунктов пропуска "Ок олтин-Целинный" и "Малик-Сырдарья" в связи с возобновлением использования части дороги М-39. Официальная церемония по договоренности сторон состоялась 11 июля 2017 года.

Документом также предусматривается изменение статуса отдельных пунктов пропуска "Зангиота-Капланбек", "Ташкент-Казыгурт" и "Гулистан-Атамекен" на международный с круглосуточным режимом работы. Данная мера вводится в целях повышения транзитной привлекательности обоих государств и формирования благоприятных условий для увеличения объемов транзита внешнеторговых грузов Узбекистана.

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