Делегация пограничного ведомства Узбекистана вернулась из Беларуси

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем председателя Службы национальной безопасности – командующим Пограничными войсками СНБ Республики Узбекистан генерал-майором Рустамом Эминжановым 11-14 июля посетила Республику Беларусь.

Визит был предпринят с целью расширения сотрудничества между пограничными ведомствами двух стран, а также в рамках Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, обсуждения вопросов обеспечения безопасности при охране государственной границы, совершенствования пограничной инфраструктуры, оперативно-служебной деятельности, системы и обучения сотрудников подразделений пограничного контроля, подготовки кадров, тылового и технического обеспечения.

В рамках поездки узбекская делегация посетила с ознакомительными целями автодорожный пункт пропуска "Песчатка" на белорусско-польском участке границы, пограничную заставу "Казимирово" Брестской погрангруппы, Центр подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы Беларуси.

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