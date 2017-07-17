Руководитель МИД Узбекистана провел встречи в Брюсселе

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Брюсселе была проведена встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, пребывающего с визитом в Бельгии во главе представительной делегации в рамках участия в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз", с руководителем Генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервиси и Генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмидт.

По итогам встречи, посвященной ключевым вопросам сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, было подписано Финансовое соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским союзом о реализации проекта "Развитие садоводства", в соответствии с которым ЕС выделит 21,5 млн евро для модернизации и укрепления материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

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