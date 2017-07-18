Тела погибших при пожаре под Санкт-Петербургом возвращены в Узбекистан

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля в Ургенч были доставлены останки 7 погибших в пожаре в Колпино под Санкт-Петербургом (Россия) граждан Узбекистана. В настоящее время следствие по выяснению причин пожара продолжается.

Содействие доставке тел было оказано властями Санкт-Петербурга и Национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари".

Накануне были завершены процедуры опознания тел, оформления свидетельств о смерти и получены разрешения следственных органов на транспортировку тел.

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