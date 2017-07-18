Узбекистан и Туркменистан разработали меры по углублению сотрудничества

ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля вступили в силу договор между Узбекистаном и Туркменистаном об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы и программа, предусматривающая реализацию 35 совместных мероприятий в различных сферах экономического сотрудничества.

Договор был подписан 6 марта текущего года в Ашхабаде в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.



Согласно договору, стороны будут активизировать взаимодействие по дальнейшему развитию торгово-экономических связей, в том числе путем создания благоприятных условий для наращивания товарооборота, увеличения объемов и ассортимента взаимных поставок товаров (услуг), а также установления прямых деловых контактов между представителями бизнес-структур двух стран.

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